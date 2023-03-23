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Сегодня, 11:09

«Торпедо» взяло курс на сокращение затрат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Московское «Торпедо» сокращает расходы на операционную деятельность клуба, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Торпедо» взяло курс на сокращение затрат, в связи с этим сейчас клуб рассматривает малоизвестных специалистов на пост главного тренера команды. В частности, автозаводцы не пригласят Сергея Юрана. Не исключено, что на пост главного тренера вернется Николай Ковардаев, который сейчас возглавляет «Торпедо-2».

После 20 туров чемпионата России «Торпедо» набрало 8 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-vzyalo-kurs-na-sokrashhenie-zatrat/
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РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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