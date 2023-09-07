Трехкратный чемпион России Рязанцев завершил карьеру

Полузащитник Александр Рязанцев объявил о завершении карьеры.

«Это правда, что я завершаю карьеру футболиста. Я принял такое решение. Как мне далось такое решение? Долго думал об этом. Такие решения не принимаются просто так в один день», — приводит слова Рязанцева Metaratings.ru.

37-летний футболист выступал за «Москву», «Рубин», «Зенит», «Амкар», «Химки» и «Торпедо». Рязанцев является трехкратным чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок и два раза побеждал в Кубке страны.