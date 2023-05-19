Пискарев: «Филимонов в 1993-м — «чудо», а не вратарь! Даже ребята не хотели, чтобы я его в заявку на турнир включал»

Известный российский тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о вратаре Александре Филимонове.

— Почему в Австралии первым номером юниорской сборной считался Александров, а Филимонов на лавке сидел?

— Филимонов в 1993-м — «чудо», а не вратарь! Даже ребята не хотели, чтобы я его в заявку на турнир включал.

— По человеческим качествам?

— По игровым. На тренировках выглядел крайне неуверенно, пропускал нелепые мячи. Никакущий!

— Так зачем взяли?

— А не было других вариантов. Данные-то у Саши великолепные: рослый, мощный. Этим подкупал. Но все время чего-то не хватало. А спустя три года оказался в «Спартаке», там выдрессировали, и получился неплохой вратарь.

— Александров на высоком уровне потянул бы?

— Конечно! Главный козырь Сереги — невероятно устойчивая психика. Вообще по барабану, где играть: на чемпионате мире или с друзьями на первенство проселочных дорог. Никогда не волновался! Мандража — ноль! Но...

— Что?

— Шпана! Бандитская закваска. Приедет на сбор — лицо разбито. Ребята смеются: «Это ему на танцах доской дали!» А в Молдавии склеил девчонку, она забеременела. Потом через РФС разыскивала папашу: «Где Александров? У него сын родился!»