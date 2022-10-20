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Сегодня, 08:05

Аленичев о приходе в «Спартак»: «Не видел у Федуна особого желания меня назначать. А его зять спал и видел главным тренером Бердыева»

Аленичев считает, что у Федуна не было особого желания назначать его в «Спартак»
Игорь Рабинер
Обозреватель
Дмитрий Аленичев и Леонид Федун.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

В день 50-летия экс-капитана и бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева «СЭ» публикует отрывки из его монолога для книги «Спартаковские исповеди» нашего обозревателя Игоря Рабинера, которая в двух томах выйдет в ближайшие месяцы. Аленичев рассказал, почему согласился на предложение возглавить «Спартак» в 2015 году и как его фигуру воспринял владелец команды Леонид Федун.

«Если бы я вернулся в 2015-й и снова нужно было решать, возглавить ли «Спартак», — однозначно сделал бы это, — сказал Аленичев. — Неоднократно говорил, что это была моя мечта. Я долгие годы играл за красно-белых и многое выиграл. Честно говоря, надеялся на более долгое пребывание в качестве главного тренера.

Но, когда шел, понимал — любая значимая осечка дорого мне обойдется. Учитывая прошлое, когда почти каждый год в «Спартаке» менялись тренеры, четко осознавал, что меня это тоже, скорее всего, ожидает, что терпеть никто не будет. Год — это, конечно, мало. Рассчитывал выиграть с командой чемпионат или хотя бы Кубок.

Однако прекрасно понимал, что Леонид Федун взял меня не столько по собственному желанию, сколько под давлением общественного мнения. Не видел у него особого желания меня назначать. Тем более что его зять Юхан Гераскин спал и видел на посту главного тренера Курбана Бердыева.

Несмотря на все это, я пошел в «Спартак». Потому что мечтал тренировать красно-белых и просто не мог отказаться от такого шанса. Думал: а вдруг его больше не будет никогда? И надеялся, что смогу переломить ситуацию, переубедить владельца «Спартака». Три года проработал в «Арсенале», и, наверное, можно было взять кого-нибудь из серединки премьер-лиги, накопить опыта. Но исходил из того, что в «Спартак» два раза не зовут".

Аленичев тренировал «Спартак» с июня 2015-го по август 2016 года. Вместе с ним московский клуб занял 5-е место в РПЛ в сезоне-2015/16.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Леонид Федун. «Федун назначил меня под давлением общественного мнения. Я работал без права на ошибку». Монолог Дмитрия Аленичева
Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Курбан Бердыев
Леонид Федун
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