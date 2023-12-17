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Сегодня, 09:00

Ташуев: «Факел» только с россиянами в составе не проигрывает ЦСКА и «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Ташуев и Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» отметил, что в СМИ должны чаще писать о том, как воронежский клуб не проигрывает лидерам РПЛ без легионеров в составе. Также специалист рассказал, какая основная задача «Факела» на остаток сезона.

— После матча с «Динамо» вы сказали, что на весеннюю часть чемпионата нужно ставить максимально высокую цель. На что готов замахнуться «Факел»?

— Я прежде всего имел в виду, что надо менять психологию футболистов. Они не должны думать о том, как бы нам не вылететь, а ставить себе более серьезные, амбициозные цели. Тогда уже ты работаешь через не могу и, если и рассчитываешь, допустим, на пятое место, становишься седьмым. Когда работал в «Ахмате», говорили с ребятами о том, что можно попытаться залезть в тройку. В итоге стали пятыми.

Хочется, чтобы мои футболисты никого не боялись, играли с позиции силы, гнули свою линию. Меня, кстати, удивляет, почему никто не пишет об одной особенности этого «Факела».

— Это о какой же?

— Никто не говорит о том, что в стартовом составе «Факела» выходят 11 россиян! Никто этого не заметил почему-то. А, например, за «Динамо» в последней встрече с первых минут играли пять легионеров. И ничего — ничья. За ЦСКА — семь. Мы армейцам тоже не проиграли. То есть можно своими ребятами, россиянами бороться против клубов-миллионеров, набирать очки.

— И все-таки какое место должен занять «Факел», чтобы вы назвали этот сезон успешным?

— Я не любитель прогнозов. Будем много работать и стремиться забраться как можно выше. Основной задачи с нас никто не снимал — остаться в премьер-лиге. Пока мы всего в четырех очках от зоны стыков. Вся борьба еще впереди.

На зимнюю паузу в РПЛ «Факел» ушел 11-м в турнирной таблице, набрав 21 очко в 18 встречах. От зоны стыковых матчей воронежский клуб отделяет 4 очка.

Сергей Ташуев. «С 11 россиянами в составе «Факел» не проигрывает клубам-миллионерам». Ташуев — о прогрессе команды, пенальти в ворота «Динамо» и системе «весна-осень»

Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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