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Сегодня, 09:15

Ташуев о системе «осень-весна»: «Мы не играем в июне и пропускаем половину июля. Это убивает!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Лужи на стадионе в Воронеже.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» подверг критике систему «осень-весна». Российский специалист считает, что из-за неудачного календаря чемпионат пропускает самые подходящие для футбола летние месяцы.

— После двух декабрьских туров вновь пошли разговоры о возвращении к прежней системе «весна-осень».

— Я сразу был противником перехода на «осень-весну». Говорил, что это неправильно. Точнее выражался даже гораздо резче. Очень много минусов в нынешней системе.

— Например?

— Ну смотрите. В декабре мы провели 18-й тур. А 19-й состоится только через три месяца! Ну как так? Разве это нормально? Вы где-нибудь видели, чтобы чемпионат прерывался на такой срок?

Во-вторых, надо все-таки учитывать, что Россия — страна холодная. А мы не играем в июне, да еще и пропускаем половину июля. Это самое подходящее время для футбола, а мы отдыхаем. Отпуск у нас... Этот момент, конечно, убивает! Да даже сейчас можно внести изменения в календарь. Не думаю, что в ближайшие годы нас вернут в еврокубки. Значит, можем спокойно начинать сезон в июне и не заканчивать его в декабре, чтобы не возникало вот таких форс-мажоров. Ну и надо думать о болельщиках, которые уже замерзают в декабре на трибунах. Правда, это точно не касается воронежских (смеется). Им все равно! Готовы нас поддерживать и в ливень, и в снегопад. Спасибо им! Атмосфера на стадионе всегда шикарная.

Сергей Ташуев. «С 11 россиянами в составе «Факел» не проигрывает клубам-миллионерам». Ташуев — о прогрессе команды, пенальти в ворота «Динамо» и системе «весна-осень»

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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