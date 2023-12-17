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Сегодня, 09:30

Ташуев: «Слова Абаскаля про поле? «Факел» на нем много комбинировал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Гильермо Абаскаль и Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» выразил уверенность, что поле в Воронеже не стало главной причиной победы над «Спартаком» (2:0).

После неудачи в 13-м туре РПЛ, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль раскритиковал качество газона в Воронеже.

— Наверное, самую знаковую победу в первой части чемпионата «Факел» одержал над «Спартаком». Как отреагировали тогда на слова Гильермо Абаскаля после игры: «"При таком состоянии поля, в таких условиях «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».

— В принципе, Роман Гурамович (Асхабадзе. — Прим. «СЭ») давал разъяснения на этот счет. Мы со «Спартаком» находились в одинаковых условиях, так как тренировались на другом поле. Просто помимо состояния газона есть еще желание выигрывать, прессинг, давление, борьба. При этом в той встрече мы много комбинировали перед чужой штрафной. Так что слова Абаскаля — это просто эмоции, и не более того.

Сергей Ташуев. «С 11 россиянами в составе «Факел» не проигрывает клубам-миллионерам». Ташуев — о прогрессе команды, пенальти в ворота «Динамо» и системе «весна-осень»

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
Сергей Ташуев
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