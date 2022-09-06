Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

6 сентября, 13:25

Онопко признался, что ему не жалко Кокорина

Карен Саркисян
Корреспондент
Виктор Онопко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко отреагировал на несостоявшийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси», а также прокомментировал переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в «Арис».

— Захарян — уровень АПЛ?

— Если игроком интересуется такой клуб, значит, это неслучайность. Английские клубы внимательно следят за молодыми игроками. Те качества, которые есть у Захаряна, помогут ему развиваться в АПЛ. Арсен может уехать в любой клуб Европы, и он не потеряется там, — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

— Арсен перерос уровень РПЛ?

— Тяжело сказать, я не считаю, что Захарян перерос уровень РПЛ. Арсен и «Динамо» заняли третье место, поэтому не считаю, что перерос, наверное.

— Вам жалко Кокорина, который переехал на Кипр?

— Не могу сказать, что жалко, ведь это его судьба и футбольная жизнь. Сложилось много обстоятельств, из-за которых пришлось принять такое решение, — играть в «Арисе».

Кокорин выступает за флорентийцев с января 2021 года. С тех пор он поучаствовал в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за сине-бело-голубых. Соглашение полузащитника с московским клубом действует до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-onopko-kokorina-ne-zhalko-e-to-ego-sud-ba/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Александр Кокорин
Арсен Захарян
Виктор Онопко
ФК Арис (Лимасол)
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Кокорин и «Фиорентина»: аренда на Кипр в «Арис»
Кокорин сделал дубль в товарищеском матче за «Арис»
Данни считает, что Кокорин способен выступать на высоком уровне в серии А
Кокорин: «Буду стараться вернуться на высокий уровень»
Кокорин ответил на вопрос о хейте и сравнил свои результаты с Роналду
Кокорин рассказал о жизни на Кипре после перехода в «Арис»
Кокорин рассказал, кому посвятил первый гол за «Арис»
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо» в «Челси»: почему не состоялся трансфер
Карпин: «Смена гражданства Захаряна? Не общался с ним на эту тему»
В Госдуме РФ высказались о возможной смене гражданства Захаряна
Черчесов ответил на вопрос, нужно ли Захаряну уезжать в «Челси»
Газинский: «Не вижу никаких преград, чтобы Захарян уехал зимой в «Челси»
В «Динамо» заявили, что интерес «Челси» привлек к Захаряну внимание европейских клубов
Член совета директоров «Динамо» рассказал о взаимодействии с «Челси» по трансферу Захаряна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Урунов вызван в сборную Узбекистана

Короман: «Йовелич — хороший игрок. У него есть уровень для такой большой команды, как ЦСКА»