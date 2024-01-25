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РПЛ

Сегодня, 12:40

Тренер «Зенита» оценил игру команды во втором товарищеском матче

Виктория Кравченко
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Тренер «Зенита» Игорь Симутенков после победного матча с командой «Чонбук Моторс» (5:2) рассказал, что игроки команды занимаются с энтузиазмом.

«Вчера мы провели вторую игру на этом сборе, ребята получили по 45 минут игрового времени. Слава Богу, что обходимся без травм, все в строю. Все тренируются с хорошим энтузиазмом, желанием, стремлением, дисциплиной. Тренерский штаб все это радует», — цитирует Симутенкова пресс-служба «Зенита».

В матче с командой из Южной Кореи забил новичок Педро, также отличились Матео Кассьерра, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачев.

В следующем матче на сборе в ОАЭ «Зенит» 27 января сыграет с «Уралом».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-01-25-igor-simutenkov-vse-treniruyutsya-s-entuziazmom-zhelaniem-i-distsiplinoy.htm
Игорь Симутенков
ФК Зенит
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