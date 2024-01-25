Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:25

В «Сочи» заявили, что готовы предложить Нобоа должность в клубе после завершения карьеры

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Кристиан Нобоа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент «Сочи» Борис Ротенберг сообщил «СЭ», что клуб готов предложить полузащитнику Кристиану Нобоа должность в клубе после завершения карьеры.

Ранее клуб объявил, что 38-летний хавбек возвращается в Эквадор и продолжит карьеру в клубе «Эмелек», в составе которого он дебютировал на профессиональном уровне в 2004 году.

— Готов ли «Сочи» предложить Нобоа должность в клубе после завершения карьеры?

— Да, — сказал Ротенберг «СЭ».

Нобоа — рекордсмен РПЛ по количеству матчей среди легионеров, он выступал в России с 2007 года. Эквадорец — трехкратный чемпион России в составе «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2018/19), также он играл за московское «Динамо» и «Ростов».

Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
0
Читайте также
Калинская проиграла Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Australian Open
Даниил Медведев оценил выход в полуфинал Australian Open 2024
Губернатор Тамбовской области рассказал о командире сбитого Ил-76
Подпольщики рассказали о ликвидации более 130 боевиков РДК и ВСУ под Харьковом
В Первоуральске умер младенец, пока родители отмечали месяц с его дня рождения
The Telegraph указала на отсутствие возможностей получения Киевом A-10 от США
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Яркий утренник в Эмиратах. Кононов начал в «Торпедо» с поражения от ЦСКА
ЦСКА обыграл «Торпедо» на сборах в Абу-Даби
«Оренбург» объявил о подписании полузащитника «Коло-Коло» Томпсона
Трансферы РПЛ: Вендел хочет в Бразилию, «Спартак» нашел форварда в «Твенте», Нобоа уехал
Агент Гюнтера заявил, что защитник может перейти в «Локомотив»
Мбаппе выбрал «Реал», АПЛ не пустила Кордобу, Нобоа покинул РПЛ спустя 17 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Гендиректор «Пари НН» рассказал о том, что считает главным успехом 2023 года