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Сегодня, 00:18

Тренер «Зенита» отреагировал на информацию об интересе клуба к Нересу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам Оливейра отреагировал на слухи об интересе петербургского клуба к вингеру «Бенфики» Давиду Нересу.

«Интерес «Зенита» к Нересу? Ничего не слышал. Но, конечно, я знаю этого футболиста. Смог бы он заменить Малкома? Неизвестно, как он играл бы в «Зените». Пока у меня никакой информации по поводу Нереса нет», — приводит слова Оливейры Sport24.

В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-576205-trener-zenita-konechno-ya-znayu-neresa-no-ob-interese-k-nemu-nichego-ne-slyshal
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