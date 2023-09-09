Тренер «Зенита» отреагировал на информацию об интересе клуба к Нересу

Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам Оливейра отреагировал на слухи об интересе петербургского клуба к вингеру «Бенфики» Давиду Нересу.

«Интерес «Зенита» к Нересу? Ничего не слышал. Но, конечно, я знаю этого футболиста. Смог бы он заменить Малкома? Неизвестно, как он играл бы в «Зените». Пока у меня никакой информации по поводу Нереса нет», — приводит слова Оливейры Sport24.

В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.