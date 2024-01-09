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Сегодня, 11:03

Тренер «Зенита» — о переходе Нино: «Нам нужен уверенный лидер на поле»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал трансфер защитника «Флуминенсе» Нино в питерский клуб.

5 января было объявлено о переходе игрока из бразильского клуба в «Зенит».

«Нино — это имя, которое всегда было в нашем списке, мы давно следим за ним. Нино всегда был в поле зрения «Зенита», — приводит слова специалиста Lance. — Нам был нужен игрок с характеристиками лидера защитной линии, у которого есть все, чтобы помочь нам в достижении целей. Нино подходит нам. Это игрок, который оказался очень серьезным и профессиональным человеком, и именно такие качества мы ищем в игроках. Нино имеет большой опыт и находится в прекрасном возрасте. Мы искали более опытного защитника, чем Роберт Ренан, которому требовалось больше тренироваться. Нам нужен уверенный лидер на поле. У представителей Нино хорошие отношения с клубом, и это облегчило переговоры. Могу сказать, что мы очень довольны, Нино сделал отличный выбор».

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
Нино (Зенит)
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