Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Тедеско назвал недопустимым поведение Бериши в эпизоде с Абаскалем

Микеле Антонов
Корреспондент
Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в интервью «СЭ» поделился мнением об инциденте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ (1:2).

«Не знаю, что случилось во время той игры, но, с моей точки зрения, такое поведение со стороны футболиста недопустимо. Как тренер я был удивлен, что игрок пробежал настолько близко... Он же мог задеть Абаскаля...» — сказал Тедеско «СЭ».

В игре между командами Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. 7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, на один из которых — условно, за поведение в этой встрече.

Доменико Тедеско. «Я до сих пор большой фанат «Спартака». Интервью Тедеско — о России, Федуне и словах о бане от УЕФА

Бернард Бериша
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Доменико Тедеско
2
Обсудить
Читайте также
Портал Chess.com заблокировал российского шахматиста Хисматуллина по политическим причинам
Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет
Ученые предрекли 2024 году звание самого жаркого в истории
Льву Рубинштейну провели операцию после ДТП в Москве
В Подольске задержан замглавы администрации городского округа
Движение на трассе М-11 восстановили после ДТП с участием 66 машин
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Защитник «Ахмата» Волков на правах аренды перешел в «Ленинградец»
Тедеско оставил послание болельщикам «Спартака» на 2024 год
Тренер «Зенита» — о переходе Нино: «Нам нужен уверенный лидер на поле»
Тедеско назвал главное качество Леонида Федуна: «У него большое сердце»
Источник: Ахметов прошел медосмотр перед завершением трансфера в «Зенит»
Тедеско заявил о желании встретиться со «Спартаком» на сборах в ОАЭ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Тренер «Зенита» — о переходе Нино: «Нам нужен уверенный лидер на поле»

Тедеско оставил послание болельщикам «Спартака» на 2024 год