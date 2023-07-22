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Трошечкин: «Не буду говорить, что результаты хорошие и отмазывать Талалаева, но он сильный специалист»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в интервью «СЭ» рассказал об Андрее Талалаеве.

Прошлый сезон Трошечкин провел в «Ахмате», который Талалаев возглавлял в прошлом сезоне и тогда же его покинул.

— Год назад вы говорили, что Талалаев — топ-тренер. Учитывая, что за сезон он сменил три команды и вылетел в ФНЛ, вы от своих слов не отказываетесь?

— Если я что-то сказал, мнения своего не меняю. Не буду говорить, что результаты хорошие и отмазывать Талалаева, но я действительно считаю его очень сильным специалистом. Он выводит игроков на новый уровень, вытаскивает из них максимум. Тех тренеров, при которых качественно прибавляю, я считаю топовыми. Впрочем, сам Андрей Викторович убежден, что топ-тренер — это тот, кто выиграл трофей.

Александр Трошечкин. «Родной клуб за рубль не продают!» Трошечкин — о Фернандесе, уходе из «Ахмата» и Юране

Александр Трошечкин
Андрей Талалаев
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
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