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Сегодня, 13:45

«Пари НН» — «Зенит»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Тренер Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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22 июля, в субботу, «Пари НН» дома сыграет с «Зенитом» в матче первого тура сезона-2023/24 чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде, начало — в 15.15 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит». Смотреть видеотрансляцию игры можно будет в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало — в 15.00.

В сезоне-2022/23 сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами России. Нижегородцы, которых тренирует Сергей Юран, сохранили прописку в РПЛ благодаря победе над «Родиной» (3:2) в стыковых матчах.

РПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 15:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Зенит
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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