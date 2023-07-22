Трошечкин: «Сразу воодушевился, когда Юран позвал в «Пари НН»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в интервью «СЭ» рассказал о переходе в клуб из Нижнего Новгорода.

«Когда Сергей Николаевич позвал в «Нижний», сразу воодушевился. У нас хорошие отношения. Он внес огромный вклад в выход «Химок» в премьер-лигу. Если бы он в июле 2020-го после полуфинала Кубка не сказал, что наше место продано, где была бы команда? Лантратов, Тихий, Филин, Кухарчук, я и многие другие? Отыграли бы «Химки» три сезона в РПЛ — тоже вопрос. Юрана уволили через полторы недели после того заявления. В нашей стране, чтобы говорить такие вещи, нужно иметь характер. За это Сергею Николаевичу отдельная благодарность», — сказал Трошечкин «СЭ».

«Пари НН» закончил сезон 2022/2023 на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ, но в стыковых матчах смог сохранить прописку в РПЛ.