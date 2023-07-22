Олусегун: «Геленджик — потрясающий город, я влюблен в это место»

Нигерийский форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал свои любимые города в России.

«Топ-3 городов России? Первое место — Сочи, дальше Санкт-Петербург, а на третьем месте Геленджик — это потрясающее место, где можно недорого отдохнуть, хорошо провести время, влюблен в это место», — приводит «РБ Спорт» слова игрока.

Летом 2019 года Олусегун перешел в «Висту» (Геленджик) из академии АБС. Нападающий провел в клубе на юге России полгода, после чего выступал за датский «Фремад Амагер». В 2021-м его приобрел «Ботев», однако футболист не сыграл за болгарский клуб ни один матч и в этом же году перешел в «Краснодар» на правах аренды. В июне 2022 года «быки» выкупили Олусегуна у «Ботева», подписав с ним контракт до июня 2026-го.