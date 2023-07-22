Трошечкин: «Ушел из «Ахмата», потому что любой футболист хочет играть, а с приходом Ташуева я резко перестал это делать»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в интервью «СЭ» рассказал об уходе из «Ахмата».

«Мне все нравилось в клубе. Отношения с ребятами, руководством и персоналом сложились прекрасные. Ушел же из «Ахмата», потому что любой футболист хочет играть, а с приходом нового тренера, Сергея Ташуева, я резко перестал это делать. В дополнении ко всему была еще травма, после которой появилось ощущение, что про меня немного забыли. Уже зимой понимал — игрового времени будет мало», — сказал Трошечкин «СЭ».

Александр Трошечкин также рассказал, каким одним словом он мог бы описать проведенный период в Грозном.

«Опыт. Причем позитивный, потому что я сделал шаг вперед, был в тройке лучших в команде по системе «гол+пас» за 2022 год, да и внес лепту в рекордный результат «Ахмата» — пятое место», — добавил Трошечкин.

Этим летом Александр Трошечкин перешел в «Пари НН», контракт рассчитан на три года.

Прошлый сезон «Ахмат», который возглавил Сергей Ташуев, закончил сезон на рекордном для себя 5-м месте турнирной таблицы РПЛ.