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Тукманов считает, что голкипер «Торпедо» Бабурин способен играть в ведущих командах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов высказался об игре голкипера московского клуба Егора Бабурина.

«Заслужил ли Бабурин повышение в «Зенит»? Это не мне решать. Есть специалисты, которые могут сравнивать игру вратарей сегодняшнего «Зенита» с игрой Бабурина. В целом, он вратарь хорошего класса. Способен ли он играть в ведущих командах? Конечно», — цитирует Тукманова «Спорт день за Днем».

29-летний голкипер является воспитанником «Зенита». В 2019-м году его выкупил «Ростов». Летом прошлого года Бабурин на правах аренды перешел в «Торпедо».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-prezident-torpedo-tukmanov-vyskazalsya-o-perspektivakh-baburina-vernutsya-v-zenit-
Егор Бабурин
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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