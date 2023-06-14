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Сегодня, 16:03

Турецкий журналист: «Если Карпукас в Турции будет играть как в «Локомотиве», двери ему везде будут открыты»

Алина Савинова
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Турецкий журналист Сияменд Качмаз отреагировал на информацию о том, что «Галатасарай» хочет приобрести полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.

«Думаю, что ничего страшного для Карпукаса не будет, в Турции везде русские, будет чувствовать себя как дома. И в Турции очень любят молодых. Есть в «Фенербахче» Арда Гюлер, ему 18 лет даже нет. Футбольное сообщество его обожает. Даже в дерби соперники могут его поздравить. Если Карпукас уверен в себе, то ему будет легко в Турции. Плюс молодым легко учить язык. Это тоже помогает. Если он будет играть как в «Локомотиве», двери ему везде будут открыты, и даже фанаты других команд будут признавать его, хвалить и уважать», — цитирует журналиста Legalbet.

В минувшем сезоне 21-летний Карпукас провел за железнодорожников 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его соглашение с московской командой рассчитано до 31 мая 2025 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/turetckij-zhurnalist-esli-karpukas-budet-igrat-v/
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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