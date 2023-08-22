TyC Sports: «Динамо» согласовало трансфер Карраскаля из ЦСКА

«Динамо» согласовало с ЦСКА переход полузащитника Хорхе Карраскаля, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

По информации источника, клуб заплатит за хавбека 6 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов. Контракт с игроком будет рассчитан до 2027 года.

Ранее «СЭ» сообщил, что армейцы получат за 25-летнего колумбийца 5,5 миллионов евро плюс соглашение предусматривает бонусы за различные достижения.

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. За 47 матчей за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.