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Сегодня, 09:35

Защитник «Спартака» Тавареш вернется в Россию в сентябре

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Томаш Тавареш.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении защитника Томаша Тавареша.

Ранее футболист повредил переднюю крестообразную связку в составе молодежной сборной Португалии во время подготовки к первенству Европы U21.

«Томаш пока восстанавливается в Португалии. Но уже совсем скоро он вернется в Россию и продолжит лечение здесь — планируется, что в сентябре», — сказал Зеленов «СЭ».

На счету 22-летнего Тавареша 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
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7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
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9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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 - : -
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Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
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26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
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 - : -
27.08 17:30
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