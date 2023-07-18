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Сегодня, 11:25

У экс-игрока «Спартака» Гаврилова стала лучше работать рука

Руслан Минаев
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У экс-игрока «Спартака» Юрия Гаврилова есть положительные изменения в процессе восстановления. По словам сына, у бывшего футболиста стала лучше работать рука.

«Юрий Васильевич пока в реабилитационном центре находится, пока перевода в институт мозга, пока изменений дополнительных нет.

Рука уже значительно лучше работает, правой рукой он и здороваться может, чувствуется, что сжимается она. Практически уже все пальцы полностью работают», — цитирует Василия Гаврилова ТАСС.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии и с 23 июня находится в реабилитационном центре.

70-летний Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом СССР, а также чемпионом Спартакиады народов СССР.

Источник: ТАСС
Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
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