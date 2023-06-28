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У Жоаозиньо нет предложений из РПЛ, футболист задумывается о возвращении в Бразилию

Алина Савинова
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У бразильского полузащитника Жоаозиньо нет предложений от клубов РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, футболист не собирается заканчивать карьеру и намерен продолжить поиск клуба в России. Однако, если ему в ближайшее время не удастся найти здесь подходящий вариант, хавбек вернется в Бразилию.

9 июня «Сочи» сообщил об уходе Жоаозиньо. 34-летний футболист выступал за сочинцев с 2020 года. Всего он провел 74 матча в составе «Сочи», отметился 9 голами и 8 результативными передачами.

Ранее футболист играл за такие российские команды, как «Динамо» и «Краснодар». В августе 2016 года бразилец получил паспорт РФ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/u-zhoaozin-o-net-predlozhenij-iz-rpl-igrok-razmy-shlyaet-o-vozvrashhenii-v-braziliyu/
Жоаозиньо
Футбол
РПЛ
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