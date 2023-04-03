Уциев рассказал, чего не хватает «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за чемпионство

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев ответил на вопрос корреспондента «СЭ», способен ли «Спартак» бороться за чемпионство с «Зенитом».

«Спартак» — очень хорошая команда, они показали это. У них сильная атака. Если у «Спартака» будет чуть больше везения, они навяжут реальную борьбу «Зениту», — сказал Уциев «СЭ».

В матче 21-го тура РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.