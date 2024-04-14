Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:31

УЕФА частично профинансирует турнир развития организации в России

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что турнир развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет частично профинансирован организацией.

с 23 по 29 апреля в Волгограде пройдет второй турнир развития УЕФА. В нем примут участие команды России, Сербии, Казахстана и Ганы, состоящие из игроков в возрасте до 16 лет.

«Благодарны губернатору, руководству и администрации Волгоградской области за системную поддержку наших начинаний. УЕФА частично финансирует проведение турнира», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Волгоград впервые принял турнир развития УЕФА в прошлом году.

Максим Митрофанов
УЕФА
0
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Баффало» в матче НХЛ
Хет-трик Кузьменко принес «Калгари» победу над «Анахаймом»
Константинов назвал способ заполнения Северо-Крымского канала
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Популярное видео
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Матч 24-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Пари НН» пройдет без использования ВАР

Мойзес заявил, что первый гол «Локомотива» — это коллективная ошибка