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Сегодня, 11:49

Мойзес заявил, что первый гол «Локомотива» — это коллективная ошибка

Виктория Кравченко
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Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал ничью против «Локомотива» (3:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«Очень разные таймы получились, много голов было забито. В первом тайме мы не контрастировали матч, но все-таки у нас были моменты, чтобы забить гол: у того же Абосса, у Вани [Облякова]. Но во втором тайме перестроились, начали действовать более внимательно, добавили в характере, в скорости. Забили еще два гола. Нам было важно как минимум сравнять счет», — цитирует Мойзеса Metaratings.ru.

ЦСКА и «Локомотив» набрали по 37 очков. Команды делят четвtртое и пятое места в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/moizes-pervyi-gol-lokomotiva-eto-kollektivnaya-oshibka-a-ne-akinfeeva-353371/
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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