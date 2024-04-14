Мойзес заявил, что первый гол «Локомотива» — это коллективная ошибка

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал ничью против «Локомотива» (3:3) в матче 24-го тура РПЛ.

«Очень разные таймы получились, много голов было забито. В первом тайме мы не контрастировали матч, но все-таки у нас были моменты, чтобы забить гол: у того же Абосса, у Вани [Облякова]. Но во втором тайме перестроились, начали действовать более внимательно, добавили в характере, в скорости. Забили еще два гола. Нам было важно как минимум сравнять счет», — цитирует Мойзеса Metaratings.ru.

ЦСКА и «Локомотив» набрали по 37 очков. Команды делят четвtртое и пятое места в турнирной таблице РПЛ.