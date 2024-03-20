Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

20 марта, 15:23

Угальде стал самым подорожавшим игроком РПЛ по версии Transfermarkt

Игнат Заздравин
Корреспондент
Манфред Угальде.
Фото ФК «Спартак»
Telegram Дзен

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ.

Самым подорожавшим игроком чемпионата России стал форвард «Спартака» Манфред Угальде — его цена выросла с 5 до 8 миллионов евро (+3 миллиона).

21-летний костариканец зимой перешел в «Спартак» из «Твенте». Он провел за красно-белых три матча в РПЛ и FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Самые подорожавшие игроки РПЛ.
Фото Transfermarkt

Также в тройку самых подорожавших игроков вошел нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и новичок «Зенита» Артур. Стоимость обоих выросла на 2 миллиона евро и теперь составляет 12 миллионов.

Манфред Угальде
Футбол
Артур (Зенит)
Константин Тюкавин
8
Обсудить
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первак — об отставке Ивича: «Галицкий захотел более управляемого тренера»

Портал Transfermarkt обнулил стоимость Промеса