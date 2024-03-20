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20 марта, 15:35

Портал Transfermarkt обнулил стоимость Промеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Портал Transfermarkt обнулил стоимость нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Причиной этого изменения стало отсутствие возможности играть в футбол из-за задержания в ОАЭ. В декабре прошлого года стоимость 32-летнего голландца оценивалась в 6 миллионов евро.

«Пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель», — сказано в тексте об изменениях на сайте Transfermarkt.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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