Портал Transfermarkt обнулил стоимость Промеса

Портал Transfermarkt обнулил стоимость нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Причиной этого изменения стало отсутствие возможности играть в футбол из-за задержания в ОАЭ. В декабре прошлого года стоимость 32-летнего голландца оценивалась в 6 миллионов евро.

«Пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель», — сказано в тексте об изменениях на сайте Transfermarkt.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.