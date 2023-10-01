Угаров: «Зенит» оказался в яме, и способность выбраться из нее покажет характер команды»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал последние результаты сине-бело-голубых.

«Возможно, последние проблемы «Зенита» связаны с тем, что тренировочный процесс — не тот, который должен быть. С «Локомотивом» команда играла-играла, а после забитого мяча встала. Наверное, это связано с подготовкой к сезону, что-то идет не так, как должно быть. Сейчас можно сказать, что по результатам «Зенит» находится в яме. И как они смогут из нее выбраться — здесь и проявится характер команды. «Зенит» всегда шел наверх, а снизу никогда не поднимался. И сейчас тот момент, когда команда должна показать, на что способна. И в следующих играх это будет понятно», — приводит «РБ Спорт» слова Угарова.

В 9-м туре РПЛ «Зенит» уступил «Локомотиву» со счетом 1:2. В 10-м туре петербургская команда потерпела поражение от «Оренбурга» (1:3).

На данный момент «Зенит» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.