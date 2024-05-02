Сако: «Должны сделать выводы из пропущенного гола от «Оренбурга», двигаться дальше»

Защитник «Ростова» Умар Сако объяснил, как его команда пропустила гол от «Оренбурга» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Что произошло во время гола в ворота «Ростова»? Если честно, не знаю. Такое может случиться, это ошибка. Мы должны сделать выводы, двигаться дальше. Это футбол, ошибки случаются. Мы должны извлечь урок и больше не повторять таких ошибок», — цитирует «РБ Спорт» Сако.

«Ростов» набрал 40 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 26 очками идет на 14-й строчке.