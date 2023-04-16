«Урал» обратится в ЭСК по итогам матча с ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил о намерении клуба обратиться в ЭСК РФС по итогам матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.

«Планируем обратиться в ЭСК по итогам матча против ЦСКА. Мы обращаемся не для того, чтобы кого-то наказали, а чтобы эксперты оценили. Влад опытный арбитр», — сказал Иванов «СЭ».

После 23 матчей ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — одиннадцатый (25 очков).