«Урал» проиграл «Родине» в товарищеском матче на сборе в Дубае

«Урал» проиграл «Родине» в товарищеском матче на сборе в Дубае (ОАЭ) — 0:1.

Единственный гол забил полузащитник московской команды Никита Трапицын. Игра проходила в формате «два тайма по 30 минут».

Сегодня, 30 января «Урал» и «Родина» проведут еще одну товарищескую встречу, которая начнется в 15.00 (мск).

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Родина» — 0:1 (0:0)

Гол: Трапицын, 51.

«Урал»: Алексеев, Филипенко, Мамин, Гогличидзе (Быковский, 48), Шатов, Подберезкин, Юшин, Егорычев, Дружинин (Мосин, 31), Каштанов, Татаринов.

30 января.