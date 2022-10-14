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Сегодня, 17:49

Ушел из жизни основатель «Факела» Виктор Скачилов

Мария Гусева

На 88-ом году жизни скончался основатель «Факела» — доктор технических наук Виктор Скачилов, сообщила пресс-служба клуба.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким Виктора Николаевича и всем болельщикам футбольного клуба «Факел». Невозможно подобрать слова, чтобы описать горечь нашей утраты», — говорится в сообщении клуба.

Скачилов почти всю жизнь отработал в Воронежском конструкторском бюро химавтоматики (КБХА), участвовал в создании двигателей для космических ракет, профессор, доктор технических наук и действительный член Академии космоса, и один из главных организаторов воронежской футбольной команды в 60-е годы.

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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