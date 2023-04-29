КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:04

В 48 лет умер экс-форвард «Спартака» и «Локо» Юрий Петров

Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболист Юрий Петров
Юрий Петров.
Фото Dolph Cantrijn, tubantia.nl
Telegram Дзен

В Нидерландах умер 48-летний экс-форвард московских «Спартака» и «Локомотива» Юрий Петров. Он был одним из всего 16 футболистов за всю историю советского футбола, кому удалось забить в высшей лиге чемпионата СССР в 17 лет — за «Днепр» в ворота «Шахтера».

В 1992 году уроженец Кривого Рога провел полгода в составе «Спартака», за который забил мяч в ворота «Асмарала». После двух сезонов и стольких же голов в составе «Локомотива» и чемпионата мира среди юниоров в составе сборной России почти на десять лет уехал в голландскую Эредивизи, после чего недолго выступал в составах «Алании» и СКА-Хабаровск.

Петров испытывал проблемы с алкоголем и в последнее время жил в голландском хосписе.

ФК Спартак (Москва)
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это противоречит нашим ценностям». Евролига в шоке из-за побоища на площадке в Мадриде
Участника Олимпиады уличили в фальсификации результатов. Он оправдывался фейковым фото
Актер Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет
МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ
Момент смертельного ДТП с участием мотоцикла и такси в Москве попал на видео
В Совбезе заявили о необходимости полного разгрома киевского режима
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Урал»: стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ

Полоз не приехал с «Ростовом» на матч со «Спартаком»