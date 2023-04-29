В 48 лет умер экс-форвард «Спартака» и «Локо» Юрий Петров

В Нидерландах умер 48-летний экс-форвард московских «Спартака» и «Локомотива» Юрий Петров. Он был одним из всего 16 футболистов за всю историю советского футбола, кому удалось забить в высшей лиге чемпионата СССР в 17 лет — за «Днепр» в ворота «Шахтера».

В 1992 году уроженец Кривого Рога провел полгода в составе «Спартака», за который забил мяч в ворота «Асмарала». После двух сезонов и стольких же голов в составе «Локомотива» и чемпионата мира среди юниоров в составе сборной России почти на десять лет уехал в голландскую Эредивизи, после чего недолго выступал в составах «Алании» и СКА-Хабаровск.

Петров испытывал проблемы с алкоголем и в последнее время жил в голландском хосписе.