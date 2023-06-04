В агентстве Дугласа Сантоса опровергли интерес «Фламенго» к игроку

Технический директор агентства TFM Agency, Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Фламенго» к игроку.

«Мы ничего не знаем о желании «Фламенго» совершить переход Дугласа Сантоса. Мы не работали с ними по этому вопросу», — сказал Фрейтас «СЭ».

Ранее издание «S1 Live» сообщило, что красно-черные хотели бы получить бразильца в аренду с правом выкупа. Представители защитника подтвердили, что на них выходили из бразильского клуба, но заявили о том, что Дуглас является важной частью «Зенита», поэтому такая сделка будет трудноосуществимой.

В текущем сезоне 29-летний бразилец провел 28 матчей за сине-бело-голубых в РПЛ и сделал 3 результативных передач. Сантос выступает за клуб из Санкт-Петербурга с июля 2019-го. Контракт рассчитан до лета 2026 года.