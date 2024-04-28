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Сегодня, 12:14

Агентство Роши: «Ничего конкретного по контракту с ЦСКА нет»

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Представитель агентства Sferico Sports Management, клиентом которого является защитник ЦСКА Виллиан Роша, рассказал о переговорах бразильца с армейским клубом по новому контракту.

«По-прежнему ничего конкретного по поводу контракта нет. Мы ждем», цитирует представителя агентства «РБ Спорт».

29-летний Роша перешел в ЦСКА осенью 2022 года. Сумма его трансфера из португальского «Портимоненсе» составила 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне футболист отыграл 30 матчей за красно-синих во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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