Агентство Роши: «Нового предложения от ЦСКА не было»

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказали о ходе переговоров по новому контракту с футболистом.

Ранее стало известно, что 29-летний бразилец ответил отказом на предложение армейцев продлить соглашение с клубом. Игрока не устроили финансовые условия.

«Нового предложения от ЦСКА не было», — цитирует представителей агентства «РБ Спорт».

Роша выступает за ЦСКА с осени 2022 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 28 матчах клуба во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результитавную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Роши в 7 миллионов евро.