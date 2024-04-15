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Сегодня, 12:30

КДК РФС накажет «Спартак» за массовый отказ игроков от общения с журналистами

Константин Белов
Корреспондент
Артур Юсупов и Данил Пруцев.
Фото ФК «Сочи»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам 24-го тура РПЛ.

«По матчу «Сочи» «Спартак» рассмотрим массовый проход игроков гостей в обход микст-зоны и отсутствие интервью футболистов команды там. Также задержка выхода команды гостей из раздевалки перед началом второго тайма на три минуты. У «Сочи» на 76-й минуте, во время празднования гола, с сектора В108 выбежали два болельщика.

По матчу «Локомотив» ЦСКА рассмотрим выход за переделы технический зоны главного тренера «Локомотива» Галактионова и скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений.

После матча «Оренбург» — «Пари НН» игрок гостей не пришел на обязательное интервью. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Урал», 5 желтый и 1 удаление», сказал Григорьянц «СЭ».

После 23 матчей в РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 47 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (43), а тройку лучших замыкает московское «Динамо» (38).

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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