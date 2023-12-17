Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:34

В агентстве Виллиана Роши опровергли информацию о предложении «Трабзонспора»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

В агентстве Sferico Sportsand Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировали на информацию об интересе к игроку со стороны «Трабзонспора».

Ранее портал Haber61 сообщил, что турецкий клуб предложит ЦСКА за 28-летнего бразильца 5 миллионов евро.

«Трабзонспор» предложил 5 млн евро за Рошу? Это неправда. На данный момент мы не ведем никаких переговоров по Роше ни с кем», – приводит ответ агентства Sport24.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 15 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Трабзонспор
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
0
Читайте также
Украинская теннисистка отказалась играть с Миррой Андреевой на выставочном турнире во Франции
Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Источник: «Трабзонспор» предложит ЦСКА 5 миллионов евро за Виллиана Рошу

Кобелев уверен, что «Динамо» сохраняет шансы на чемпионство