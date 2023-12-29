В агентстве Жоакима отреагировали на информацию об интересе «Зенита»

В агентстве Casa Soccer M9, представляющем интересы защитника «Сантоса» Жоакима, прокомментировали информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».

«Обращался ли к нам «Зенит» по поводу Жоакима? В агентство официальных обращений по игроку не приходило», — приводит слова представителя агентства «Спорт День за Днем».

Ранее издание Goal сообщило, что «Зенит» проинформировал «Сантос» о намерении пригласить Жоакима.

25-летний бразилец перешел в «Сантос» из клуба «Куяба» в феврале 2023 года за 3 миллиона евро. Контракт футболиста действует до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

В сезоне-2023 Жоаким провел 42 матча за «Сантос», в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.