В «Ахмате» надеются, что в предстоящих матчах РПЛ смогут прервать серию поражений

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о подготовке команды к предстоящим матчам чемпионата России.

«Мы готовимся к матчам РПЛ в штатном режиме. Задача перед Ромащенко на эти игры? Определенной задачи на эти матчи нет, она такая же, как и была раньше: готовиться к каждой игре и выиграть матч. Мы все надеемся, что в предстоящих матчах сумеем прервать нашу серию поражений. Во всяком случае, у нас все для этого есть», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

По итогам первого круга «Ахмат» с 12 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Первый матч во втором круге грозненцы проведут против «Оренбурга» 26 ноября.