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Сегодня, 15:05

В «Бешикташе» ответили на вопрос о трансфере Баринова летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи заявил, что турецкий клуб не будет рассматривать вариант с покупкой футболиста «Локомотива» Дмитрия Баринова летом.

«Мы не будем возвращаться к кандидатуре Баринова летом. Это дело завершено», — приводит слова Казанчи РИА Новости.

2 февраля портал «РБ Спорт» сообщил о возобновлении переговоров между сторонами. Баринов является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230310/barinov-1856995325.html
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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