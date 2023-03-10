В «Бешикташе» ответили на вопрос о трансфере Баринова летом

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Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи заявил, что турецкий клуб не будет рассматривать вариант с покупкой футболиста «Локомотива» Дмитрия Баринова летом.
«Мы не будем возвращаться к кандидатуре Баринова летом. Это дело завершено», — приводит слова Казанчи РИА Новости.
2 февраля портал «РБ Спорт» сообщил о возобновлении переговоров между сторонами. Баринов является воспитанником «Локомотива». В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро.