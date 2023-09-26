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Сегодня, 12:25

В CAS сообщили, что зарегистрировали иск Тимощука к украинской ассоциации

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал иск тренера «Зенита» Анатолия Тимощука к Украинской ассоциации футбола (УАФ).

«В CAS находится на рассмотрении следующая процедура: Анатолий Тимощук против Украинской ассоциация футбола. Арбитражное разбирательство продолжается. На данный момент никакой дополнительной информации нет», — приводит ТАСС заявление пресс-службы CAS.

26 сентября УАФ сообщила, что 44-летний экс-футболист подал иск в CAS на решение организации запретить ему осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, а также пожизненно лишил его всех титулов на национальном уровне. Он провел в составе сборной Украины 144 матча и забил 4 гола. Тимощук является рекордсменом по числу матчей за национальную команду.

В качестве футболиста он выступал за «Волынь», донецкий «Шахтер», «Зенит», «Баварию» и «Кайрат». В феврале 2017 года после завершения карьеры игрока Тимощук получил тренерскую лицензию Pro и вошел в тренерский штаб «Зенита».

Источник: ТАСС
Анатолий Тимощук
Футбол
Сборная Украины по футболу
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