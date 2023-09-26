В «Пари НН» заявили, что клуб не получал запретов от РПЛ делать отсылки к фильмам с криминальной тематикой

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов отреагировал на информацию о том, что руководство РПЛ якобы попросило команды не производить контент с отсылками к фильмам и сериалам с криминальной тематикой.

«Никаких официальных запретов от Лиги клуб не получал, и мне сложно представить, что получит. Поэтому клуб действует в рамках заранее согласованного медиа плана. Клуб должен использовать все возможные темы для привлечения людей на стадион, раскрутки соцсетей и подогревания интереса к матчам. Если мы говорим о «Жмурках», то это один из самых популярных фильмов, снятых в Нижнем Новгороде, если не самый популярный, и мы продолжим делать отсылки к нему. Мы видим, что нашим болельщикам такие отсылки нравятся, а это самое главное для нас. Хочу сказать, что позиция запретов точно не пойдет на пользу. Если за каждую неудачную шутку или не зашедший контент мы будем что-то запрещать, то скоро тем для контента не останется вовсе. Будут только скучные афиши матчей. Ошибки неизбежны, но в том числе и на ошибках клубы учатся создавать новый улучшенный контент», — приводит слова Кондратова Sport24.

«Пари НН» объявил о продлении контракта с полузащитником Мамаду Майга до лета 2027 года, опубликовав фотографию с отсылкой к персонажу по прозвищу «Баклажан» из фильма «Жмурки» режиссера Алексея Балабанова.