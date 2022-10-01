В «Црвене Звезде» заявили о готовности сыграть с любым российским клубом

1 октября, 15:51
Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела заявил о готовности клуба сыграть против любой российской команды.
«Товарищеский матч с «Зенитом» будет единственным для нас в этом году. Пока мы не планируем матчи с другими российскими клубами. Сейчас довольно сложно организовать товарищеские матчи с другими командами РПЛ, поскольку у «Црвены» и так большое количество игр в чемпионате и ЛЕ. На данный момент нет и бесплатных условий для проведения игр.
Но все равно я на связи, и если любой другой российский клуб заинтересован в проведении товарищеского матча с нашей командой, то мы обязательно откликнемся на их предложения», — приводит Sport24 слова Мркелы.
22 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования