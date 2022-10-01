В «Црвене Звезде» заявили о готовности сыграть с любым российским клубом

Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела заявил о готовности клуба сыграть против любой российской команды.

«Товарищеский матч с «Зенитом» будет единственным для нас в этом году. Пока мы не планируем матчи с другими российскими клубами. Сейчас довольно сложно организовать товарищеские матчи с другими командами РПЛ, поскольку у «Црвены» и так большое количество игр в чемпионате и ЛЕ. На данный момент нет и бесплатных условий для проведения игр.

Но все равно я на связи, и если любой другой российский клуб заинтересован в проведении товарищеского матча с нашей командой, то мы обязательно откликнемся на их предложения», — приводит Sport24 слова Мркелы.

22 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой».