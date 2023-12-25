В ЦСКА отреагировали на переход Сигурдссона в «Блэкберн». Футболист приостановил контракт с армейцами летом

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал «СЭ» новость о том, что полузащитник Арнор Сигурдссон подписал контракт с «Блэкберном» до конца июня 2025 года.

Летом 2022 года 24-летний исландец приостановил контракт с ЦСКА, воспользовавшись поправкой ФИФА, после чего присоединился к «Блэкберну» на правах аренды.

«Как известно, Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА на этот сезон по новой редакции регламента ФИФА. При этом его договор с нами действует до конца мая 2024 года. Соответственно, так как до окончания действующего контракта остается менее шести месяцев, то по правилам ФИФА «Блэкберн» уже может подписать с ним долгосрочный контракт», — сказал Брейдо «СЭ».

В сезоне-2023/24 Сигурдссон провел за «Блэкберн» 17 матчей и забил 5 голов.

24-летний футболист выступал за ЦСКА с августа 2018 года, он провел за московский клуб 87 матчей, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

В сезоне-2021/22 Сигурдссон играл на правах аренды за «Венецию». В июле 2022 года исландец приостановил контракт с ЦСКА и провел один сезон в «Норчепинге».