В ЦСКА заявили о намерении пригласить звездных игроков и болельщиков на Братский Кубок

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил возможность приглашения звездных игроков на Братский Кубок.

Ранее стало известно, что в Москве с 3 по 7 июля пройдет турнир, в котором примут участие московские «Динамо» и ЦСКА, а также два сербских клуба: ОФК «Белград» и «Партизан».

«Рассматриваем многих звездных игроков ЦСКА, а также болельщиков. Но пока об это рано говорить, так как еще нет согласований. Но поддержка будет точно отличной», — заявил Бабаев.

Всего в рамках турнира будет проведено четыре матча. Игры пройдут в привычном формате — два тайма по 45 минут.