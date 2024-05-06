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Сегодня, 10:13

В «Динамо» ответили на вопрос о возможном приглашении Овечкина на базу клуба

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном приглашении нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на базу клуба.

«Пока не созванивались с Овечкиным. Мы с ним хорошо общаемся. Есть желание пригласить? Приедет в Москву, пообщаемся и решим, какие у нас будут планы», — сказал Гафин «СЭ».

В сезоне-2023/24 Овечкин провел 83 матча, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии до четырех побед со счетом 0-4.

Александр Овечкин
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ФК Динамо (Москва)
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