В «Динамо» поприветствовали Чавеса и Карраскаля

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поприветствовал новичков Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля, которые сегодня, 27 августа, стали игроками московского клуба.

— Дорогие наши новички, мы рады здесь вас видеть! Это долгожданный для «Динамо» день. И на Красной площади мы приветствуем двух игроков своих национальных сборных. Мы очень рады видеть Луиса и Хорхе у нас в клубе.

— Можно ли сказать, что вы решили приобрести Карраскаля после ухода Захаряна в «Реал Сосьедад»?

— В какой-то степени уход Захаряна сильно поменял ситуацию в составе. Но переговоры по Хорхе мы начали до ухода Захаряна. Хорошо, что нам удалось быстро закрыть сделку с ЦСКА.

— Трансфер Чавеса был уникальным. В чем заключалась главная сложность?

— Не буду сильно углубляться в детали. Проблема трансфера Чавеса заключалась в том, что он не был между клубами. Чавесу пришлось выкупать свой контракт. Игроку нужно было многое сделать. Мы благодарны ему и его агентам за проделанную работу. Пусть он теперь приносит пользу команде на поле.

— Трансфертная кампания «Динамо» закончилась?

— Ключевые задачи мы решили. Теперь будет приобретать игроков, если из нашего состава кто-то уйдет.

27-летний Чавес перешел в «Динамо» из мексиканской «Пачуки». 25-летний Карраскаль ранее выступал в ЦСКА.